Итоги дня для россиян в НХЛ: травма Радулова и "-4" Голдобина

В ночь с 13 на 14 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно четыре матча, в которых приняли участие пять россиян. Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов не сумел завершить матч из-за травмы нижней части тела, провёл на льду 14 минут 10 секунд, сделал два броска по воротам, один из которых завершился голом. Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Николай Голдобин провёл худший матч в карьере и заработал показатель полезности "-4", а другой нападающий «Кэнакс» Александр Бурмистров прервал 15-матчевую серию без голов. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич забросил 11-ю шайбу в сезоне. Защитник «Нэшвилл Предаторз» Алексей Емелин установил лучший показатель полезности для россиян в игровом дне — "+2".

«Ванкувер» — «Нэшвилл»: Голдобин завершил матч с показателем полезности "-4"

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Радулов (н) «Даллас» 1+0 0 2 0 14.10 - 0 0 Бучневич (н) «Рейнджерс» 1+0 0 2 +1 14.39 - 2 0 Бурмистров (н) «Ванкувер» 1+0 0 1 -2 14.43 5 из 12 4 0 Голдобин (н) «Ванкувер» 0=0 0 0 -4 15.20 - 0 1 Емелин (з) «Нэшвилл» 0+0 0 0 +2 20.01 - 0 0

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