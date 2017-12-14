Итоги дня для россиян в НХЛ: травма Радулова и "-4" Голдобина

В ночь с 13 на 14 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно четыре матча, в которых приняли участие пять россиян. Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов не сумел завершить матч из-за травмы нижней части тела, провёл на льду 14 минут 10 секунд, сделал два броска по воротам, один из которых завершился голом. Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Николай Голдобин провёл худший матч в карьере и заработал показатель полезности "-4", а другой нападающий «Кэнакс» Александр Бурмистров прервал 15-матчевую серию без голов. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич забросил 11-ю шайбу в сезоне. Защитник «Нэшвилл Предаторз» Алексей Емелин установил лучший показатель полезности для россиян в игровом дне — "+2".
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Радулов (н)
|«Даллас»
|1+0
|0
|2
|0
|14.10
|-
|0
|0
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|1+0
|0
|2
|+1
|14.39
|-
|2
|0
|Бурмистров (н)
|«Ванкувер»
|1+0
|0
|1
|-2
|14.43
|5 из 12
|4
|0
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0=0
|0
|0
|-4
|15.20
|-
|0
|1
|Емелин (з)
|«Нэшвилл»
|0+0
|0
|0
|+2
|20.01
|-
|0
|0
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