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Итоги дня для россиян в НХЛ: травма Радулова и "-4" Голдобина

Хоккей

В ночь с 13 на 14 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно четыре матча, в которых приняли участие пять россиян. Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов не сумел завершить матч из-за травмы нижней части тела, провёл на льду 14 минут 10 секунд, сделал два броска по воротам, один из которых завершился голом. Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Николай Голдобин провёл худший матч в карьере и заработал показатель полезности "-4", а другой нападающий «Кэнакс» Александр Бурмистров прервал 15-матчевую серию без голов. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич забросил 11-ю шайбу в сезоне. Защитник «Нэшвилл Предаторз» Алексей Емелин установил лучший показатель полезности для россиян в игровом дне — "+2".

«Ванкувер» — «Нэшвилл»: Голдобин завершил матч с показателем полезности "-4"
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Радулов (н)«Даллас»1+002014.10-00
Бучневич (н)«Рейнджерс»1+002+114.39-20
Бурмистров (н)«Ванкувер»1+001-214.435 из 1240
Голдобин (н)«Ванкувер»0=000-415.20-01
Емелин (з)«Нэшвилл»0+000+220.01-00

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