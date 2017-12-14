Суббэн вступился за Емелина, устроив массовую драку

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн устроил массовую драку в выездном матче с «Ванкувер Кэнакс». В третьем периоде при счёте 7:1 в пользу «хищников» нападающий хозяев Джейк Виртанен грубо атаковал у борта российского защитника «Нэшвилла» Алексея Емелина. Суббэн вступился за партнёра и попытался подраться с Виртаненом, в результате чего получилась массовая стычка. Её результатом стали 10-минутные штрафы для Суббэна, Виртанена и нападающего «Нэшвилла» Скотта Хартнелла.

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