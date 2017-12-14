Как стало известно «Чемпионату», Зият Пайгин продолжит карьеру в «Локомотиве». «Локомотив» получил права на Пайгина в результате обмена с «Ак Барсом». В казанский клуб отправляется защитник Роман Манухов.

Напомним, что защитник ярославцев Рушан Рафиков недавно получил тяжёлую травму, выбыв до конца сезона.

Пайгин в текущем сезоне не сыграл ни одной игры за «Эдмонтон». Он провёл 7 матчей за фарм-клуб при показателе полезности «-2» и заработал 4 минуты штрафа.

23-летний Манухов в 17 встречах сезона КХЛ ни разу не забил, но дважды ассистировал партнёрам. Показатель полезности — «+3».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».