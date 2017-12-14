Как стало известно «Чемпионату», защитник «Югры» Иван Лекомцев продолжит карьеру в «Локомотиве».

В КХЛ Лекомцев выступает с самого первого сезона. 32-летний защитник известен своими выступлениями за «Ладу», «Югру». «Атлант», «Сибирь», «Салават Юлаев», «Авангард» и «Нефтехимик».

32-летний игрок в этом сезоне провёл 30 матчей за «Югру» и набрал 11 (4+7) очков за результативность при показателе полезности "-19".

Всего защитник провёл 407 игр в КХЛ, в которых набрал 88 (23+65) очков за результативность при показателе полезности "-35".

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