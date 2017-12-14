А: Ротенберг: ехать на Олимпиаду — абсолютно правильное решение

Председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг в рамках международного хоккейного форума в Москве рассказал о позиции ФХР по вопросу участия сборной России в Олимпиаде-2018.

Международный хоккейный форум начал работу в Москве

«Это уже второй хоккейный форум. Его задачи – развитие хоккея. Это один из самых популярных видов спорта в России. Форум – площадка, где можно пообщаться, посмотреть на новые технологии. Все виды спорта, в том числе и хоккей, связаны с большим травматизмом. Нужно заботиться о здоровье нации. Поэтому нужно посмотреть и по травмам, обсудить проведение соревнований.

Олимпийский комитет принял решение, что хоккейной сборной надо ехать на Олимпиаду. Федерация хоккея поддерживает это решение и выступает за то, чтобы ехать. Ребята много сил и здоровья отдали для того, чтобы участвовать в Играх. Предстоит достаточно работы впереди. Все хотят ехать, участвовать. Поэтому абсолютно правильное решение. Полностью поддерживаю», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.