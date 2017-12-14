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История матчей сборных России и Швеции в рамках российского этапа Евротура

Хоккей

Сегодня сборная России проведёт свой первый матч на Кубке Первого канала с командой Швеции. Встреча начнётся в 19:30 мск.

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Сборные России и Швеции встречались друг с другом в рамках российского этапа Еврохоккейтура 23 раза. 16 побед на счету хоккеистов сборной России, 6 – у сборной Швеции, ещё одна встреча завершилась вничью. Самые крупные победы над шведами сборная России одержала со счётом 5:1 и 6:2, а самое крупное поражение потерпела со счётом 1:4.

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ДатаТурнирМатчСчёт
21.12.1992Приз «Известий»Россия — Швеция4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
21.12.1995Приз «Известий»Россия — Швеция2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
1996 годПриз «Известий»Россия — Швеция1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
17.12.1997Кубок «Балтики»Россия — Швеция0:0
1998 годКубок «Балтики»Россия — Швеция3:5 (2:2, 0:2, 1:1)
21.12.1999Кубок «Балтики»Россия — Швеция7:5 (3:4, 2:1, 2:0)
20.12.2000Кубок «Балтики»Россия — Швеция1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
19.12.2001Кубок «Балтики»Россия — Швеция3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
16.11.2002Кубок «Балтики»Россия — Швеция3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
20.12.2003Московский международный турнирРоссия — Швеция2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
18.12.2004Кубок РОСНОРоссия — Швеция4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
15.12.2005Кубок РОСНОРоссия — Швеция3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
14.12.2006Кубок Первого каналаРоссия — Швеция0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
15.12.2007Кубок Первого каналаРоссия — Швеция2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
21.12.2008Кубок Первого каналаРоссия — Швеция6:2 (1:0, 2:0, 3:2)
17.12.2009Кубок Первого каналаРоссия — Швеция4:3 (1:0, 2:2, 1:1)
16.12.2010Кубок Первого каналаРоссия — Швеция5:3 (1:0, 2:2, 2:1)
17.12.2011Кубок Первого каналаРоссия — Швеция2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
13.12.2012Кубок Первого каналаРоссия — Швеция5:1 (0:1, 4:0, 1:0)
19.12.2013Кубок Первого каналаРоссия — Швеция3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
20.12.2014Кубок Первого каналаРоссия — Швеция3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
17.12.2015Кубок Первого каналаРоссия — Швеция1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
15.12.2016Кубок Первого каналаРоссия — Швеция1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
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