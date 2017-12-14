История матчей сборных России и Швеции в рамках российского этапа Евротура

Сегодня сборная России проведёт свой первый матч на Кубке Первого канала с командой Швеции. Встреча начнётся в 19:30 мск.

Гид по Кубку Первого канала. Что? Где? Когда? Вся необходимая информация о предолимпийском этапе Евротура в Москве.

Сборные России и Швеции встречались друг с другом в рамках российского этапа Еврохоккейтура 23 раза. 16 побед на счету хоккеистов сборной России, 6 – у сборной Швеции, ещё одна встреча завершилась вничью. Самые крупные победы над шведами сборная России одержала со счётом 5:1 и 6:2, а самое крупное поражение потерпела со счётом 1:4.

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