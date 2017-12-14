История матчей сборных России и Швеции в рамках российского этапа Евротура

Сегодня сборная России проведёт свой первый матч на Кубке Первого канала с командой Швеции. Встреча начнётся в 19:30 мск.
Гид по Кубку Первого канала. Что? Где? Когда?
Вся необходимая информация о предолимпийском этапе Евротура в Москве.
Сборные России и Швеции встречались друг с другом в рамках российского этапа Еврохоккейтура 23 раза. 16 побед на счету хоккеистов сборной России, 6 – у сборной Швеции, ещё одна встреча завершилась вничью. Самые крупные победы над шведами сборная России одержала со счётом 5:1 и 6:2, а самое крупное поражение потерпела со счётом 1:4.
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|Дата
|Турнир
|Матч
|Счёт
|21.12.1992
|Приз «Известий»
|Россия — Швеция
|4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
|21.12.1995
|Приз «Известий»
|Россия — Швеция
|2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
|1996 год
|Приз «Известий»
|Россия — Швеция
|1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
|17.12.1997
|Кубок «Балтики»
|Россия — Швеция
|0:0
|1998 год
|Кубок «Балтики»
|Россия — Швеция
|3:5 (2:2, 0:2, 1:1)
|21.12.1999
|Кубок «Балтики»
|Россия — Швеция
|7:5 (3:4, 2:1, 2:0)
|20.12.2000
|Кубок «Балтики»
|Россия — Швеция
|1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
|19.12.2001
|Кубок «Балтики»
|Россия — Швеция
|3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
|16.11.2002
|Кубок «Балтики»
|Россия — Швеция
|3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
|20.12.2003
|Московский международный турнир
|Россия — Швеция
|2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
|18.12.2004
|Кубок РОСНО
|Россия — Швеция
|4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
|15.12.2005
|Кубок РОСНО
|Россия — Швеция
|3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
|14.12.2006
|Кубок Первого канала
|Россия — Швеция
|0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
|15.12.2007
|Кубок Первого канала
|Россия — Швеция
|2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
|21.12.2008
|Кубок Первого канала
|Россия — Швеция
|6:2 (1:0, 2:0, 3:2)
|17.12.2009
|Кубок Первого канала
|Россия — Швеция
|4:3 (1:0, 2:2, 1:1)
|16.12.2010
|Кубок Первого канала
|Россия — Швеция
|5:3 (1:0, 2:2, 2:1)
|17.12.2011
|Кубок Первого канала
|Россия — Швеция
|2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
|13.12.2012
|Кубок Первого канала
|Россия — Швеция
|5:1 (0:1, 4:0, 1:0)
|19.12.2013
|Кубок Первого канала
|Россия — Швеция
|3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
|20.12.2014
|Кубок Первого канала
|Россия — Швеция
|3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
|17.12.2015
|Кубок Первого канала
|Россия — Швеция
|1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
|15.12.2016
|Кубок Первого канала
|Россия — Швеция
|1:3 (1:0, 0:1, 0:2)