Международный хоккейный форум начал работу в Москве

14 декабря Международный хоккейный форум (World Hockey Forum/WHF) начал свою работу в Москве профессиональным диалогом о проблемах развития хоккея в мире.

В церемонии открытия форума принял участие председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг.

Модератором дискуссии выступит международный консультант по вопросам эффективности и развития из Канады Стефен Норрис. Доктор Норрис в настоящее время является одним из ведущих специалистов по вопросам спортивной науки и реализует актуальные проекты с целым рядом международных спортивных организаций. В частности, он активно сотрудничает с Международной федерацией хоккея (ИИХФ).

В актуальном разговоре также примут участие президент ИИХФ Рене Фазель, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, исполнительный директор Федерации хоккея Канады Том Ренни, президент Федерации хоккея Азии Шоити Томита, член «тройного золотого клуба» Матс Нэслунд и другие эксперты.