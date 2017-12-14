В ФХР поддерживают введение жёсткого потолка зарплат в КХЛ

Председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг в рамках международного хоккейного форума в Москве рассказал о мнении ФХР по вопросу потолка зарплат в КХЛ.

В Москве начал работу Международный хоккейный форум

«Поддерживаю введение жёсткого потолка зарплат в КХЛ. Считаю, что в некоторых моментах у нас зарплаты достаточно большие и не соответствует тому прожиточному минимуму, который сегодня есть в России. Должен быть потолок зарплат», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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