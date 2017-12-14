Каменский — о допуске России на ОИ: нужно доказывать всё своими победами

Олимпийский чемпион Валерий Каменский поделился мнением о ситуации с допуском сборной России до Олимпиады в Корее.

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«Как спортсмен я понимаю наших хоккеистов. Они должны ехать, доказывать своей игрой, что наш хоккей стоит на высоком уровне. Болельщики, которые будут на трибунах, поддержат ребят. Поразмахивают флагами, покричат по-русски. Будет понятно, что это сборная России. Конечно, это другая ситуация, если сравнивать с 1992 годом. Тогда менялась страна, а сейчас случилась неприятная история. Нужно своими победами всем всё доказывать. Хоккей будет флагманом Олимпиады, это единственный игровой вид спорта зимой. Он всегда был чистым», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.