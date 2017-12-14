Кошечкин сыграет в воротах со Швецией на Кубке Первого канала

Василий Кошечкин будет стартовым вратарём сборной России в её первом матче на Кубке Первого канала с командой Швеции, передаёт слова тренера сборной Харийса Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров с предматчевой тренировки российской команды.

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Встреча сборных России и Швеции состоится сегодня в Москве, начало — в 19:30 мск.

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