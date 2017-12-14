Шестёркин, Любушкин и Ничушкин пропустят игру со Швецией на КПК

Защитник Илья Любушкин и нападающий Валерий Ничушкин останутся вне заявки сборной России на матч Кубка Первого канала со сборной Швецией, передаёт слова тренера сборной Харийса Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Вторым вратарём на матч будет заявлен Илья Сорокин, таким образом, вне заявки останется Игорь Шестёркин.

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