Вопрос по допуску сборной России по хоккею на ОИ решится до 27 января

Президент ИИХФ Рене Фазель рассказал о ситуации с допуском женской и мужской сборной России на Олимпиаду в Корее.

«Посмотрим, сыграет ли женская сборная по хоккею на Олимпиаде в Южной Кореи. Сегодня мы обсуждаем эту тему, вопрос открыт, общаемся с ВАДА, ФХР, ИИХФ. Разговаривал с Романом Ротенбергом, он сказал, что они хотели бы отправить женскую сборную на Олимпиаду. Думаю, на следующей неделе этот вопрос будет решён.

От мужской сборной я получил шорт-лист игроков от ФХР, которую ИИХФ отправит в МОК. И уже комиссия МОК будет решать, кто из атлетов будет допущен до Олимпиады. У нас есть шорт-листы и от женской команды России. Не знаю, когда будет точно дедлайн по этому вопросу. Может быть, 27 января, но Международная федерация хоккея надеется, что вопрос будет решён до конца года. Никто из мужской сборной не попал в шорт-лист лиц, подозреваемых в допинге», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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