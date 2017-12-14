А. Медведев: у львиной доли болельщиков никакого отторжения от сборной нет

Член совета директоров СКА и КХЛ Александр Медведев рассказал о ситуации с составом сборной России на Кубок Первого канала. 25 из 27 игроков представляют СКА и ЦСКА.

«Если мы посмотрим, то в сборной России собраны выходцы из десятка городов. Они представляют всю нашу необъятную страну. А то, что они сейчас играют в двух клубах, это сборную делает только лучше, потому что они сыгранные. Им не нужно заново сыгрываться. Тем более будет пауза перед Олимпийскими играми. Думаю, что у львиной доли болельщиков никакого отторжения от сборной нет и быть не может. Наоборот, все будут болеть за неё. Так что все на хоккей болеть за наших!» — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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