Прогноз «Чемпионата» на матч Кубка Первого канала Россия — Швеция

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов дал видеопрогноз на стартовый матч сборной России в рамках Кубка Первого канала с командой Швеции. Игра начнётся в Москве на арене «ВТБ Ледовый дворец» в 19:30 мск.
Сборные России и Швеции встречались друг с другом в рамках российского этапа Еврохоккейтура 23 раза. 16 побед на счету хоккеистов сборной России, 6 – у сборной Швеции, ещё одна встреча завершилась вничью. Самые крупные победы над шведами сборная России одержала со счётом 5:1 и 6:2, а самое крупное поражение потерпела со счётом 1:4.
Видеопрогноз можно посмотреть на "Чемпионате".
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