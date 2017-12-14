Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Прогноз «Чемпионата» на матч Кубка Первого канала Россия — Швеция

Хоккей

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов дал видеопрогноз на стартовый матч сборной России в рамках Кубка Первого канала с командой Швеции. Игра начнётся в Москве на арене «ВТБ Ледовый дворец» в 19:30 мск.

Сборные России и Швеции встречались друг с другом в рамках российского этапа Еврохоккейтура 23 раза. 16 побед на счету хоккеистов сборной России, 6 – у сборной Швеции, ещё одна встреча завершилась вничью. Самые крупные победы над шведами сборная России одержала со счётом 5:1 и 6:2, а самое крупное поражение потерпела со счётом 1:4.

Видеопрогноз можно посмотреть на "Чемпионате".

Гид по Кубку Первого канала. Что? Где? Когда?
Вся необходимая информация о предолимпийском этапе Евротура в Москве.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент