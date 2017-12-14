Малкин и Кросби устроили гонку на заливочных машинах

Нападающие «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и Сидни Кросби устроили гонки на заливочных машинах «Замбони». По условиям состязания форвардам, управлявшим машинами, нужно было проехать по извилистой траектории и первым пересечь финишную ленточку. Победителем гонки стал Малкин, причём определить это удалось лишь посредством фотофиниша.

«Это было весело. Поздравляю со вторым местом», — со смехом сказал Евгений после окончания соревнования.

Видео гонки можно посмотреть в «твиттере» «Питтсбург Пингвинз».