Гатиятулин: «Трактор» старается показывать атакующий хоккей, интересный людям

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился мнением о текущем положении команды.



«Если смотреть на таблицу Востока КХЛ — мы в восьмерке, занимаем шестое место. При том, что в нашей конференции очень большая плотность по набранным очкам. Практически каждая команда может дать бой и обыграть любого соперника. Результат, конечно, мог быть и лучше — но это спорт, это игра. Случаются и досадные поражения, и яркие победы. Мы стараемся показывать атакующий, интересный хоккей, который нравится зрителям. Лучший показатель — полные трибуны арены «Трактор» с эмоциональной поддержкой наших болельщиков.



Главное не сглазить, но постепенно наш «лазарет» пустеет. Наступившая пауза как раз поможет окончательно восстановиться игрокам, кому-то подлечить микротравмы. Таким образом, надеюсь, мы сможем увеличить длину «скамейки». К концу этого отрезка уже наблюдалась физическая усталость. Не забываем про молодежь. Ребята вернутся из молодежной сборной России», — цитирует тренера официальный сайт клуба.



«Клубы знают, кто внизу рейтинга». Это «Югра», «Лада» и «Северсталь» Председатель правления КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал об итогах собрания совета директоров лиги и ряде решений.