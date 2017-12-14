Величкин: «Металлургу» был нужен сильный форвард, а Вольски это «наш» игрок

Вице-президент магнитогорского «Металлурга»Геннадий Величкин прокомментировал возвращение в команду Войтека Вольски в результате обмена на Ника Шауса в «Куньлунь».



«Нам нужен был сильный нападающий, который поможет команде работать успешно дальше. Мы его искали и нашли. По Вольски давно разговаривали с китайской командой. Сейчас так сложились обстоятельства, что они созрели, и мы провели обмен. У них был интерес к нашему защитнику, а у нас к их нападающему.



Почему обменяли Шауса? Мы его взяли после отъезда трёх ведущих защитников за океан. Нам нужен был защитник атакующего плана, Ник и подтвердил это, у него одна из лучших статистик. Но вернулся Крис Ли, и вопрос стал менее актуальным.



Слово «хороший» к Войтеку как нельзя лучше подходит. Мало того, что он очень хороший игрок, он ещё наш игрок. Мы знаем, как его использовать», —сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.



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Войтек Вольски вернулся в магнитогорский «Металлург»