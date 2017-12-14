Панарин — об ОИ-2018: отсутствие флага сплотит и добавит спортсменам злости

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин высказался о выступлении сборной России на ОИ-2018 под нейтральным флагом.



«Плохо, что у нашей сборной не будет флага. С другой стороны, это послужит мотивацией. На Олимпиаду лишний раз настраиваться не нужно. Но появится дополнительная злость. Это сплотит народ, болельщиков, всю страну. И сделает нас сильнее в Пхёнчхане.



Хорошо, что приняли решение ехать. Потому что надо думать о спортсменах. Ладно хоккей – командный вид спорта, идёт сезон без остановки, матчи через день. Некогда особо думать о высоких материях.



А спортсмены из индивидуальных видов полжизни готовятся к этой Олимпиаде. Обидно, если бы они не поехали», — цитирует Панарина «Советский спорт».

Какой была бы сборная без СКА и ЦСКА. Настоящая народная команда За такую сборную России хотелось бы болеть.