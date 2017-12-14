Форвард Игнат Земченко подписал контракт с «Нефтехимиком»

Нападающий Игнат Земченко, недавно покинувший «Северсталь», заключил двусторонний контракт до конца сезона с нижнекамским «Нефтехимиком», информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



В текущем регулярном чемпионате 25-летний хоккеист провёл за череповчан 15 игр, в которых набрал 2 (0+2) результативных балла при показателе полезности «0» и 15 минутах штрафного времени. В среднем на площадке Земченко проводил около 11 минут за встречу.



Ранее он также выступал за «Сибирь» и «Металлург» Нк.



Также состоялся обмен между «Югрой» и «Автомобилистом»: ханты-мансийцы заполучили защитника Егора Журавлёва, а клуб из Екатеринбурга – денежную компенсацию.

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