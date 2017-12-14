Флёри: в матче с «Пингвинз» будут странные ощущения, они знают, как я играю

Вратарь «Вегас Голден Найтс»Марк-Андре Флёри поделился ожиданиями от матча со своей бывшей командой — «Питтсбург Пингвинз».



«Это, конечно, будут очень странные ощущения. Со многими из них я отыграл вместе столько лет, что знаю, какие фокусы есть у каждого. А они, естественно, знают, как люблю играть я сам. Надеюсь, во время игры нам не придется слишком сильно ломать над этим голову, и я смогу сыграть в своем привычном стиле и, надеюсь, сыграть хорошо», — приводит слова Флёри Pittsburgh Post-Gazette.

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