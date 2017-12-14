«Ак Барс» подписал контракт с защитником Романом Мануховым

Хоккейный клуб «Ак Барс» заключил контракт с 23-летним защитником Романом Мануховым, ранее выступавшим за ярославский «Локомотив», информирует официальный сайт казанского клуба. Новичок будет играть в «Ак Барсе» под 26-м номером.



23-летний Манухов в 17 встречах ни разу не забил, но дважды ассистировал партнёрам. Показатель полезности — «+3». Также игрок обороны на протяжении одного сезона выступал в составе новокузнецкого «Металлурга».



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Защитники Кутузов и Манухов покинут «Локомотив»