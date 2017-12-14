Фанаты «Северстали» призвали болельщиков объединиться для сохранения места в КХЛ

Фан-клуб череповецкой «Северстали» «Стальные Лисы» на своей странице во «ВКонтакте» призвал болельщиков объединиться.



«Вот и настал тот момент, когда нам всем пора объединиться в одно целое. Многоуважаемые болельщики команды „Северсталь“ и болельщики других клубов, которым небезразлична судьба череповецкой команды. На данный момент мы железно находимся в тройке клубов на вылет из КХЛ. Сейчас нам надо доказать КХЛ, что в Череповце хоккей для болельщиков — не пустой звук. В нашем городе, в отличие от больших городов, только одна команда, и поэтому название нашего клуба для нас значит очень многое. У нашей команды огромная история, которая началась в 1956 году.



Наши бронзовые и серебряные успехи мы помним до сих пор, и нам об этом напоминают стяги под сводами арены. Хоккейная школа „Северсталь“ является одной из самых сильных в России, в число наших воспитанников входят такие, как Шипачёв, Бучневич, Киселевич, Чудинов, и этот список можно продолжать очень долго. „Северсталь“ является командой у которой уже много лет стабильное финансирование, у нас не существует задержек по з/п, как у некоторых клубов. Мы считаем, что мы не должны покидать лигу. Уважаемые болельщики, клуб очень сильно прибавил в плане маркетинга, в плане околохоккейной части. Приходя в Ледовый ощущается хоккейный праздник.



Руководство делает всё для привлечения болельщиков, и поэтому нам нужно заполнять ледовый дворец по максимуму и показать КХЛ, что хоккей для Череповца очень важен. Сейчас многое зависит от нас, мы можем спасти судьбу клуба! Мы считаем, что в этом сезоне клуб преобразился во всех смыслах. А рейтинг, который выпустила лига, весьма необоснованный. Спасём череповецкий хоккей вместе!» — указано в сообщении.

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