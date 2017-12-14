«Слован» подписал контракт с нападающим Лампером

Братиславский «Слован» подписал контракт с нападающим Патриком Лампером, информирует официальный сайт словацкой команды. Соглашение с 24-летним хоккеистом рассчитано до окончания нынешнего сезона.



Лампер дебютирует за «Слован» 18 декабря в матче с «Барысом». В текущем сезоне хоккеист провел 29 матчей за словацкий клуб «Банска Бистрица» и набрал 11 (3+8) очков.



Сейчас «Слован» занимает предпоследнее место в Западной конференции, имея 41 очко после 40 игр.



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