Форвард Андрей Свечников приглашён на Матч звёзд CHL

Нападающие Андрей Свечников вошёл в число 40 игроков Канадской хоккейной лиги, получивших приглашение сыграть в Матче молодых звезд CHL. Игра состоится 25 января на арене Sleeman Centre в канадском городе Гуэлф.



Участников Матча звезд выбирали представители клубов НХЛ, а сотрудники Центрального скаутского бюро разделили их на две команды.



«Очное противостояние сильнейших молодых игроков является отличным способом оценить талант хоккеиста. Это одна из задач Матча молодых звезд. Скауты и генеральные менеджеры увидят, как ребята, которым предстоит драфтоваться в 2018 году, проявят себя в борьбе с лучшими игроками своего возраста», — сказал директор ЦСБ Дэн Марр.

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