КХЛ подтвердила переход Зията Пайгина в «Локомотив»

Защитник Зият Пайгин продолжит карьеру в «Локомотиве», информирует официальный сайт КХЛ. «Локомотив» получил права на Пайгина в результате обмена с «Ак Барсом», в обратном направлении отправился защитник Роман Манухов.



Напомним, защитник ярославцев Рушан Рафиков недавно получил тяжёлую травму и выбыл до конца сезона.



Пайгин в текущем сезоне не сыграл ни одной игры за «Эдмонтон». Он провёл 7 матчей за фарм-клуб при показателе полезности «-2» и заработал 4 минуты штрафа.



23-летний Манухов в 17 встречах сезона КХЛ ни разу не забил, но дважды ассистировал партнёрам. Показатель полезности — «+3».

Зият Пайгин продолжит карьеру в «Локомотиве»