Калинин: это мой первый дубль за сборную России, но героем себя не чувствую

Нападающий сборной России Сергей Калинин подвёл итоги выигранного матча со Швецией (3:1).



«Должны были пободрее начать игру, но сыграли не совсем уверенно на старте. Пропускали много контратак в первом периоде, во втором тренеры нам объяснили, начали немного по-другому играть – стараться играть в той зоне, не давать им меняться. Что касается гола, то вратарь, наверное, не ожидал, что буду бросать, хорошо попал. Сыгранность звеньев помогла. СКА и ЦСКА, в принципе, стараются играть по одной тактике. Героем матча себя не чувствую, это результат всей команды, все ребята старались. Это мой первый дубль за сборную», — передаёт слова Калинина корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

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