Знарок: сборная берёт игроков со всей России, это не только ЦСКА и СКА

Главный тренер сборной России Олег Знарок после игры со Швецией (3:1) рассказал о принципах комплектования национальной команды.



«Мы берём хоккеистов со всей России, посмотрите, где они родились. Это не только СКА и ЦСКА. У нас есть система, которой мы придерживаемся.



У меня много претензий на вбрасываниях и в КХЛ, и здесь. В КХЛ — одни вбрасывания, а на уровне сборных совсем другие трактовки. Надо придерживаться одной линии. Капризов и Гусев не нашли «химию», но, думаем, всё будет в порядке», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



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Какой была бы сборная без СКА и ЦСКА. Настоящая народная команда За такую сборную России хотелось бы болеть.