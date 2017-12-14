Форвард сборной России Телегин может пропустить игру с Канадой

Главный тренер сборной России Олег Знарок после матча с командой Швеции (3:1) рассказал о состоянии нападающего Ивана Телегина, который не сумел доиграть встречу и отправился в раздевалку в третьем периоде.



«Свело ногу, решили дать ему небольшую паузу. Думаю, в следующей игре… Может, будет играть, может, нет. Ещё не решили», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.



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