Гусев: шведский защитник выгреб шайбу рукой, важно было забить буллит

Нападающий сборной России Никита Гусев поделился впечатлениями от выигранного матч со Швецией (3:1).



«Хорошая игра. В начале было тяжеловато, но потом вкатились. Первыми пропускать всегда неприятно, но ничего страшного. Отработали дальше и выиграли. Когда бросал, то видел, что был гол, так что особо не переживал. Защитник выгребал шайбу рукой из ворот. Поэтому, наверное, судьи и не увидели момента на камере. В итоге пришлось пробивать буллит. Когда его исполнял, смотрел на вратаря. Было важно забить», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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