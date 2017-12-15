Итоги дня в МХЛ и ВХЛ: «СКА-1946» не справился со «Спартаком»

В Молодёжной хоккейной лиге сегодня было сыграно 10 матчей.
«Авто» дома разгромил «Ирбис» со счётом 7:0.
МХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2017, четверг. 16:30 МСК
Авто
Екатеринбург
7 : 0
2:0, 1:0, 4:0
Ирбис
Казань
1:0 – Обидин (Гросс, Галюк) – 05:50 (5x5), 2:0 – Кошелев (Обидин, Муравьёв) – 09:50 (5x5), 3:0 – Обидин (Кошелев, Муравьёв) – 38:24 (5x4), 4:0 – Богатырёв (Шарипов, Дубовик) – 50:00 (5x5), 5:0 – Обидин (Кошелев, Муравьёв) – 55:53 (5x5), 6:0 – Кошелев (Шишков, Щемеров) – 58:26 (5x4), 7:0 – Шарипов (Дербенёв, Дубовик) – 59:52 (5x5)
«Толпар» одержал разгромную победу над «Ладьёй» — 6:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2017, четверг. 16:30 МСК
Толпар
Уфа
6 : 1
2:0, 4:0, 0:1
Ладья
Тольятти
1:0 – Мальцев (Кувардин, Шафеев) – 06:23 (5x5), 2:0 – Ахияров (Котляревский, Сытый) – 07:00 (5x5), 3:0 – Миргалиев (Аскаров, Пустозёров) – 24:21 (5x5), 4:0 – Сытый (Миргалиев, Аскаров) – 30:54 (5x5), 5:0 – Синявский (Сытый, Котляревский) – 31:30 (5x5), 6:0 – Миргалиев (Синявский, Пустозёров) – 37:48 (5x4), 6:1 – Алексеев (Колягин, Цыбин) – 42:04 (5x5)
«Сарматы» дома уступили «Белым Медведям» — 3:4.
МХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2017, четверг. 17:00 МСК
Сарматы
Оренбург
3 : 4
0:1, 2:1, 1:2
Белые Медведи
Челябинск
0:1 – Шадрин (Кобяков, Складчиков) – 03:32 (5x5), 1:1 – Риянов (Царегородцев, Кунишников) – 23:08 (5x5), 2:1 – Михалёв (Сахаров) – 30:24 (5x4), 2:2 – Кобяков (Шадрин) – 39:29 (5x5), 3:2 – Кунишников (Царегородцев, Аладинский) – 51:49 (5x4), 3:3 – Шафигулин (Шадрин, Волобуев) – 54:26 (5x4), 3:4 – Кобяков (Волобуев) – 57:18 (5x4)
«Мамонты Югры» одолели «Реактор» — 3:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2017, четверг. 17:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
3 : 2
2:0, 1:2, 0:0
Реактор
Нижнекамск
1:0 – Еркин (Гайдеик, Куцмус) – 09:34 (5x5), 2:0 – Грымзин (Куцмус, Еркин) – 13:55 (5x5), 3:0 – Куцмус (Гайдеик, Еркин) – 29:05 (5x4), 3:1 – Полькин (Голубович) – 35:16 (5x5), 3:2 – Хисамутдинов (Пузанов) – 36:34 (5x5)
«Тюменский Легион» проиграл «Спутнику» — 3:5.
МХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2017, четверг. 17:00 МСК
Тюменский Легион
Тюмень
3 : 5
1:3, 2:1, 0:1
Спутник
Альметьевск
0:1 – Устинов (Шабанов, Антонов) – 02:53 (5x4), 0:2 – Шолгин (Шарипов, Бархаткин) – 05:04 (5x5), 1:2 – Цибин (Чекмарёв) – 06:03 (5x4), 1:3 – Белохонов (Устинов, Сарапульцев) – 16:40 (5x5), 2:3 – Степанов (Головин, Яковлев) – 32:06 (5x5), 3:3 – Сусликов (Жгуров, Волков) – 36:10 (5x5), 3:4 – Лазарев (Солонинка) – 39:08 (5x4), 3:5 – Бархаткин (Шолгин, Шарипов) – 47:42 (5x5)
«Чайка» одолела московское «Динамо» — 5:4 ОТ.
МХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2017, четверг. 17:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
5 : 4
3:1, 0:0, 1:3, 1:0
МХК Динамо
Москва
1:0 – Шаманин – 09:38 (5x5), 1:1 – Леонов (Грищенко, Казаманов) – 14:39 (5x5), 2:1 – Жилов (Пикушин, Рунов) – 15:11 (5x5), 3:1 – Клопов (Пашков) – 18:25 (5x5), 3:2 – Андреев (Грищенко, Панкратов) – 40:34 (4x5), 4:2 – Томилов (Поносов) – 51:32 (5x5), 4:3 – Панкратов (Прибыльский, Толпегин) – 57:23 (5x4), 4:4 – Толпегин (Панкратов) – 59:00 (5x5), 5:4 – Жилов (Шаманин) – 61:18 (5x4)
«Динамо» СПб оказалось сильнее «Крыльев Советов» — 5:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2017, четверг. 18:30 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
5 : 1
1:0, 1:1, 3:0, 0:0
Крылья Советов
Москва
1:0 – Дыняк (Васильев, Чернов) – 18:40 (5x5), 1:1 – Белоглазов (Каптелин) – 25:31 (5x5), 2:1 – Дыняк (Баранов, Агалаков) – 32:40 (5x5), 3:1 – Михайлов (Барабанов) – 41:28 (5x5), 4:1 – Чернов (Ельшанский, Дыняк) – 46:16 (5x5), 5:1 – Барабанов (Шепитько, Ельшанский) – 54:13 (5x5)
«СКА-1946» уступил «Спартаку» — 1:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2017, четверг. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
1 : 3
0:2, 0:1, 1:0, 0:0
МХК Спартак
Москва
0:1 – Сорокин (Шалагин) – 11:41 (5x5), 0:2 – Шалагин (Талалуев) – 18:16 (5x5), 0:3 – Шалагин (Сходцев, Сорокин) – 39:18 (5x4), 1:3 – Ожгихин (Царюк) – 56:40 (5x5)
«Атланты» уступили «Красной Армии» — 2:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2017, четверг. 19:00 МСК
Атланты
Московская область
2 : 3
0:2, 2:0, 0:1, 0:0
Красная Армия
Москва
0:1 – Маркус (Комиссаров, Аноп) – 00:15 (5x5), 0:2 – Филин (Икамацких, Дёмин) – 13:46 (5x4), 1:2 – Ермаков (Захаров, Ващук) – 23:58 (5x5), 2:2 – Ващук (Зимин) – 28:38 (5x5), 2:3 – Комиссаров (Долгопятов) – 54:03 (5x5)
«Стальные Лисы» переиграли «Омских Ястребов» — 6:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2017, четверг. 15:00 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
6 : 3
0:1, 4:1, 2:1
Омские Ястребы
Омская область
0:1 – Сердюк (Зубов, Войцех) – 15:57 (5x5), 1:1 – Дорофеев (Платонов) – 21:04 (5x4), 2:1 – Швырёв (Башкиров, Коробкин) – 21:23 (5x5), 3:1 – Дорофеев (Шешин, Платонов) – 25:09 (5x5), 4:1 – Дубин (Герасимов, Игошев) – 35:29 (5x5), 4:2 – Рожковский (Жукенов, Шутов) – 37:29 (5x5), 4:3 – Рожковский (Мельников) – 52:03 (4x5), 5:3 – Токарев (Башкиров) – 56:25 (5x5), 6:3 – Коробкин (Швырёв, Башкиров) – 59:54 (en)
В единственном матче ВХЛ «Молот-Прикамье» обыграл «Звезду» — 3:2.
ВХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2017, четверг. 17:00 МСК
Молот-Прикамье
Пермь
3 : 2
1:0, 1:0, 1:2
Звезда
Чехов
1:0 – Попов (Салахов) – 05:42 (5x5), 2:0 – Абрамов (Ремов, Филиппов) – 32:36 (5x5), 2:1 – Мокин (Карнаухов, Ибрагимов) – 40:43 (5x5), 2:2 – Карнаухов (Мокин, Ибрагимов) – 46:04 (5x5), 3:2 – Набиуллин (Сурсов, Попов) – 55:47 (5x5)
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