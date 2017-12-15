Российские юниоры проиграли американцам в полуфинале Мирового кубка вызова

Юниорская сборная России U18 в полуфинальном матче Мирового кубка вызова встречалась с командой США. Американцы забросили по шайбе в двух первых периодах, а в третьем дожали россиян и в итоге одержали крупную победу со счётом 5:0. Дубль оформил Тайлер Мэдден.



Таким образом, россияне сыграют в матче за третье место с чехами или канадцами, которые проведут поединок между собой позднее.



Мировой кубок вызова. Полуфинал



США U18 — Россия U18 — 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)



1:0 — Коттер (Дуган, Маклафлин) — 12:08;

2:0 — Мэдден (Стивз, Айвэни) — 22:02;

3:0 — Мэдден (Стивз) — 53:55;

4:0 — Смит (Слэггерт) — 55:10;

5:0 — Дуган — 59:10.

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