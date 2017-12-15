Панарин записал в свой актив 20-ю голевую передачу в сезоне

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин поучаствовал в первом голе своей команды в противостоянии с «Нью-Йорк Айлендерс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин выступил ассистентом для Зака Веренски, который вывел «Коламбус» вперёд на четвёртой минуте.



Для Панарина эта передача стала двадцатой в сезоне. Теперь в активе форварда 27 очков.



«Коламбус» выиграл первый период встречи с соперниками из Нью-Йорка со счётом 3:0.

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Коламбуса».