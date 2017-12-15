«Бостон» — «Вашингтон»: Овечкин и Кузнецов помогли отличиться Бекстрёму

Шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём отметился забитым голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз». Форвард отличился на 33-й минуте встречи при игре в большинстве, а его ассистентами выступили российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Видео гола Бекстрёма можно посмотреть на странице «Вашингтона» в «Твиттере».

Этот гол стал для Бекстрёма шестым в сезоне. Всего в активе шведа теперь 26 (6+20) очков в 31 матче.

Благодаря голу Бекстрёма «столичные» повели в счёте — 2:1.