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«Филадельфия» добыла волевую победу над «Баффало», выиграв 5-й матч кряду

Хоккей

«Филадельфия Флайерз» переиграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Баффало» вышел вперёд на 2-й минуте матча благодаря голу Райана О`Райлли. На 5-й минуте Трэвис Санхайм сравнял счёт. Победу «Флайерз» принёс точный бросок Валттери Фильппулы на 38-й минуте. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 27 минут 55 секунд.

Эта победа стала для «лётчиков» пятой подряд. «Сэйбрз» потерпели третье поражение в четырёх играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2017, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
2 : 1
1:1, 1:0
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 – О'Райлли (Гиргенсонс) – 01:29 (5x5), 1:1 – Санхайм (Вейс, Уил) – 04:02 (5x5), 2:1 – Фильппула (Ворачек, Раффль) – 37:27 (5x5)
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