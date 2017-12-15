«Филадельфия» добыла волевую победу над «Баффало», выиграв 5-й матч кряду

«Филадельфия Флайерз» переиграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Баффало» вышел вперёд на 2-й минуте матча благодаря голу Райана О`Райлли. На 5-й минуте Трэвис Санхайм сравнял счёт. Победу «Флайерз» принёс точный бросок Валттери Фильппулы на 38-й минуте. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 27 минут 55 секунд.

Эта победа стала для «лётчиков» пятой подряд. «Сэйбрз» потерпели третье поражение в четырёх играх.