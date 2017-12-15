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«Вашингтон» переиграл «Бостон», Овечкин набрал 2 очка, Кузнецов — 1

Хоккей

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

В составе «столичных» дублем отметился Алекс Чиассон (48-я и 52-я минуты), ещё по одному голу забили Якуб Врана (18), Никлас Бекстрём (33) и Александр Овечкин (59). За «медведей» две шайбы забросил Патрис Бержерон (25, 60), ещё одну — Давид Крейчи (57).

Овечкин также отдал голевую передачу, в сумме набрав 2 (1+1) очка. Его партнёр по нападению Евгений Кузнецов отметился одной результативной передачей. Защитник Дмитрий Орлов провёл на льду 21 минуту 33 секунды. Вратарь «Бостона» Антон Худобин отразил 17 из 21 броска по своим воротам.

Для «Кэпиталз» это шестая победа в последних семи матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2017, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
3 : 5
0:1, 1:1, 2:3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Врана – 17:34 (5x5), 1:1 – Бержерон (Маршан, Хайнен) – 24:22 (5x4), 1:2 – Бекстрём (Кузнецов, Овечкин) – 32:05 (5x4), 1:3 – Чиассон (Юус, Карлсон) – 47:52 (5x5), 1:4 – Чиассон – 51:31 (4x5), 2:4 – Крейчи (Макэвой, Дебраск) – 56:20 (5x5), 2:5 – Овечкин (Нисканен) – 58:31 (en), 3:5 – Бержерон (Пастрняк, Хайнен) – 59:33 (5x4)

Видео гола Бекстрёма можно посмотреть на странице «Вашингтона» в «Твиттере».

«Бостон» — «Вашингтон»: Овечкин и Кузнецов помогли отличиться Бекстрёму
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