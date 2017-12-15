«Аризона» — «Тампа»: Наместников и Кучеров забили по голу

Нападающие «Тампа-Бэй Лайтнинг» Владислав Наместников и Никита Кучеров забросили по одной шайбе в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс». Наместников отличился на 12-й минуте, а Кучеров — на 27-й. Кроме того, Никита ассистировал Владиславу в эпизоде с первым голом «Лайтнинг».

После гола Кучерова счёт стал 3:0 в пользу «Тампы».

Видео гола Наместникова можно посмотреть на странице «Лайтнинг» в «Твиттере».

Видео гола Кучерова можно посмотреть на странице «Лайтнинг» в «Твиттере».

Таким образом, в активе Наместникова теперь 28 (13+15) очков в 31 матче. Кучеров набрал 44 (22+22) очка, также проведя 31 встречу.