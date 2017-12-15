OHL: Андрей Свечников оформил хет-трик, Алексей Липанов сделал три передачи

Нападающий команды OHL «Бэрри» Андрей Свечников оформил хет-трик в матче с «Оуэн Саунд», который завершился победой его команды со счётом 6:4.



Свечников нанёс пять бросков по воротам, заработал две минуты штрафа, завершил матч с показателем полезности «+3» и был признан первой звездой матча.



Его партнёр по команде Алексей Липанов сделал три передачи, нанёс четыре броска, набрал две штрафные минуты, выиграл 9 вбрасываний из 19 и заработал показатель полезности «+3». Он стал третьей звездой матча.

Справка «Чемпионата»



Андрей Свечников, родился 26 марта 2000 года в Барнауле.



Выступал за юношеские команды «Ак барса», в сезоне-2015/16 сыграл за сборную России U17 на Мировом кубке вызова, набрав 5 (2+3) очков в шести играх, а также за сборную U18 на ЮЧМ, отметившись двумя голами в пяти матчах.



Сезон-2016/17 провёл в USHL за «Маскегон», набрав 58 (29+29) очков в 48 матчах. На Мировом Кубке вызова провёл четыре встречи и набрал 8 (5+3) очков, на ЮЧМ помог команде выиграть бронзу, в семи матчах набрав 9 (4+5) очков.



С сезона-2017/18 выступает в OHL за «Бэрри», в 14 матчах набрал 20 (14+6) очков.



Брат Андрея Евгений Свечников выбран «Детройтом» в первом раунде драфта 2015 года под общим 19-м номером.

Русская неделя в Америке: в НХЛ нет суше Бобровского и щедрее Панарина Свечников вернулся после травмы, Якупов не проходит в состав «Колорадо», а Кучеров и Овечкин забросили 20-е шайбы.

Видео хет-трика Свечникова можно посмотреть в «твиттере» OntarioHockeyLeague.