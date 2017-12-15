Овечкин забил в пустые ворота из своей зоны в бильярдном стиле

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз», который завершился со счётом 5:3.



В концовке третьего периода, когда «Бостон» заменил вратаря на шестого полевого игрока, Овечкин из своей зоны отправил шайбу в противоположный борт. Отскочив от борта, она, как в бильярде, полетела в ворота. Форвард «Бостона» Давид Крейчи не успел перехватить шайбу, и она оказалась в воротах.



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