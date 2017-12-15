Орлов в потасовке повалил на лёд Маршана, Овечкин — Хару

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче с «Бостон Брюинз» со счётом 5:3.



В концовке второго периода форвард «Бостона» Патрис Бержерон нанёс бросок, но попал в перекладину. После этого у ворот «Вашингтона» Дмитрий Орлов устроил потасовку с Брэдом Маршаном. Россиянину помогал Том Уилсон, который схватил Маршана сзади. Затем Орлов сбил с соперника шлем и повалил его на лёд. У борта завязалась массовая потасовка, во время которой Александр Овечкин так же повалил на лёд Здено Хару.



Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».