«Вегас» — «Питтсбург»: красивый сейв Флёри в падении при выходе из ворот

«Вегас Голден Найтс» принимает на своей площадке «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.



В первом периоде вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флёри совершил красивый сейв. Форвард Конор Шири в одиночку выбегал на ворота, но отпустил шайбу вперёд. Флёри вышел из ворот и в падении выбил шайбу клюшкой.

Идёт второй период, счёт равный — 1:1. У «Вегаса» отличился Джеймс Нил, в составе «Питтсбурга» забил Иэн Коул.

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