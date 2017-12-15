«Колорадо» победил «Флориду», несмотря на гол Баркова, Варламов сделал 32 сейва

«Колорадо Эвеланш» переиграл «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В составе «Колорадо» дублем отметился Натан Маккиннон (24-я и 47-я минута). За «Флориду» гол забил Александр Барков (31). Голкипер «Эвеланш» Семён Варламов отразил 32 броска по своим воротам. Нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 17 минут 8 секунд.
Эта победа стала для «Эвеланш» третьей в последних четырёх встречах.
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