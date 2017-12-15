Голы Кучерова и Наместникова помогли «Тампе» одержать 6-ю победу подряд

«Тампа-Бэй Лайтнинг» уверенно победил «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Хила Ривер-Арене» в Глендейле и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Владислав Наместников (12-я минута), Брейден Пойнт (13), Никита Кучеров (27) и Тайлер Джонсон (41). Кучеров также отдал одну голевую передачу. За «Аризону» гол забил Клейтон Келлер (32).

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 броска по своим воротам. Защитник Михаил Сергачёв провёл на льду 17 минут 37 секунд.

Эта победа стала для «молний» шестой подряд.

Видео гола Наместникова можно посмотреть на странице «Лайтнинг» в «Твиттере».

Видео гола Кучерова можно посмотреть на странице «Лайтнинг» в «Твиттере».