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Голы Кучерова и Наместникова помогли «Тампе» одержать 6-ю победу подряд

Хоккей

«Тампа-Бэй Лайтнинг» уверенно победил «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Хила Ривер-Арене» в Глендейле и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Владислав Наместников (12-я минута), Брейден Пойнт (13), Никита Кучеров (27) и Тайлер Джонсон (41). Кучеров также отдал одну голевую передачу. За «Аризону» гол забил Клейтон Келлер (32).

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 броска по своим воротам. Защитник Михаил Сергачёв провёл на льду 17 минут 37 секунд.

Эта победа стала для «молний» шестой подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2017, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
1 : 4
0:2, 1:1, 0:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Наместников (Стэмкос, Кучеров) – 11:30 (5x4), 0:2 – Пойнт (Палат, Джонсон) – 12:11 (5x5), 0:3 – Кучеров (Хедман) – 26:11 (5x5), 1:3 – Келлер (Степан, Перлини) – 31:29 (5x4), 1:4 – Джонсон (Пойнт, Строльман) – 40:31 (5x5)

Видео гола Наместникова можно посмотреть на странице «Лайтнинг» в «Твиттере».

Видео гола Кучерова можно посмотреть на странице «Лайтнинг» в «Твиттере».

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