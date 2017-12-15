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Варламов признан лучшим игроком матча с «Флоридой»

Хоккей

«Колорадо Эвеланш» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» со счётом 2:1.

Лучшим игроком матча признан вратарь «лавин» Семён Варламов, который отразил 32 из 33 бросков и одержал 10-ю победу в сезоне в своём 20-м матче.

Второй звездой стал форвард «Колорадо» Натан Маккиннон, оформивший дубль, третьей – автор гола «Флориды» Александр Барков.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео одного из сейвов Варламова в матче с «Флоридой» можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

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