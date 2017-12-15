Кузнецов признан третьей звездой матча с «Бостоном»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» со счётом 5:3.

Третьей звездой матча назван российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, записавший на свой счёт результативную передачу.

Второй звездой матча стал форвард «Вашингтона» Алекс Чиассон, оформивший дубль.

Первой звездой матча стал голкипер «столичных» Брэйден Холтби, отразивший 34 из 37 броска по своим воротам.

Видео голевой передачи Кузнецова на Бекстрёма можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».