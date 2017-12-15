Панарин сделал круг по зоне «Айлендерс» и отдал шикарную передачу на Веренски

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 6:4.



Нападающий «мундиров» Артемий Панарин отметился двумя передачами. В первом периоде он совершил отбор у чужих ворот, сделал полный круг по зоне атаки и отдал точную передачу на Зака Веренски, который выкатился на пятачок, нанёс бросок в касание и открыл счёт.

Панарин завершил матч с показателем полезности «+1», нанёс четыре броска и провёл на площадке 18 минут 52 секунды.

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Видео гола Веренски с передачи Панарина можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.