Кучеров признан третьей звездой матча с «Аризоной»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Аризоной Койотс» со счётом 4:1.

Кучеров обогнал Стэмкоса и вышел на чистое первое место в списке бомбардиров

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка за результативность и был признан третьей звездой матча.

Второй звездой матча признали форварда «Лайтнинг» Тайлера Джонсона, на счету которого также 2 (1+1) очка по системе «гол+пас».

Лучшим игроком матча стал нападающий «молний» Брейден Пойнт, забросивший победную шайбу.

Видео гола Кучерова можно посмотреть также в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».

