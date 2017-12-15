«Питтсбург» с Малкиным потерпел 3-е поражение кряду, уступив «Вегасу»

«Питтсбург Пингвинз» уступил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Уже на 2-й минуте Джеймс Нил вывел «Вегас» вперёд. Иэн Коул на 13-й минуте счёт сравнял. Победу «Голден Найтс» принёс точный бросок Джона Меррилла на 49-й минуте. Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин провёл на льду 19 минут 51 секунду.

Эта победа стала для «Вегаса» пятой в последних шести матчах. «Питтсбург» потерпел третье поражение кряду.