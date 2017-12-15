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«Питтсбург» с Малкиным потерпел 3-е поражение кряду, уступив «Вегасу»

Хоккей

«Питтсбург Пингвинз» уступил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Уже на 2-й минуте Джеймс Нил вывел «Вегас» вперёд. Иэн Коул на 13-й минуте счёт сравнял. Победу «Голден Найтс» принёс точный бросок Джона Меррилла на 49-й минуте. Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин провёл на льду 19 минут 51 секунду.

Эта победа стала для «Вегаса» пятой в последних шести матчах. «Питтсбург» потерпел третье поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2017, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
2 : 1
1:1, 0:0, 1:0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 – Нил (Миллер, Перрон) – 01:41 (5x5), 1:1 – Коул (Хагелин, Шихэн) – 12:04 (5x5), 2:1 – Меррилл (Хаула) – 48:17 (5x5)
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