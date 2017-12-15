Вице-капитан «Тампа-Бэй» Кэллахэн получил травму плеча, проводя силовой приём

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Аризоной Койотс» со счётом 4:1.

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Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос заявил, что победа над «Аризоной» была омрачена для клуба травмой нападающего Райана Кэллахэна, который является ассистентом Стэмкоса. Кэллахэн получил травму плеча, выполняя силовой приём на защитнике «Аризоны Койотс» Оливере Экман-Ларссоне в середине третьего периода. Кэллахэн подтолкнул шведского защитника в борьбе за шайбу, однако и сам не смог устоять. Оба игрока столкнулись с бортом, но для Кэллахэна последствия оказались более тяжёлыми, он не смог продолжить игру.

Видео эпизода можно посмотреть на Sportsnet.