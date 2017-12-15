Наместников набрал 28 очков в 31 игре сезона, в прошлом году было 28 в 74 играх

«Тампа-Бэй Лайтнинг» уверенно победил «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Хила Ривер-Арене» в Глендейле и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

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Российский нападающий «Тампы» Владислав Наместников забросил первую шайбу команды в матче. Всего в 31 игре текущего регулярного сезона он набрал 28 (13+15) очков за результативность, уже сравнявшись с результатом сезона-2016/17, когда для достижения аналогичного результата ему потребовалось провести 74 игры.

Видео шайбы Наместникова можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

За карьеру в НХЛ Наместников набрал 106 (45+61) очков в 231 игре.