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Генменеджер «Питтсбурга» Рутерфорд не исключил возможности большого обмена

Хоккей

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд отметил, что команда не показывает свой максимум и в ближайшее время могут последовать серьёзные изменения в составе команды.

«Разочарован итогами домашней серии. „Питтсбург“ подошёл к критической отметке, когда нужно определяться, нужно нам встряхивать команду или нет. Возможна ли какая-то большая сделка, чтобы обеспечить этот эффект? Да, потому что сейчас клуб движется в неправильном направлении.

Не хочу говорить о каких-то списках, не хочу говорить, что мы обязательно должны встряхнуть команду. „Питтсбург“ достаточно хорош для того, чтобы играть лучше, чем сейчас. Надеюсь, что так оно и будет в ближайшее время. Если же нет, то не исключаю возможности большого обмена.

Команде нужна большая глубина в центре, клуб хочет больше забивать. У «Питтсбурга» есть группа игроков, которая может забивать больше, чем сейчас», — приводит слова Рутерфорда Pittsburgh Post Gazette.

«Питтсбург» находится на восьмом месте в Восточной конференции, набрав 35 очков в 33 играх.

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